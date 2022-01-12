Суды в Москве арестовали 12 членов "Другой России" после акции в столичном метро

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Столичные суды арестовали во вторник 12 членов незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" после акции в столичной подземке, посвященной событиям в Казахстане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе незарегистрированной партии.

"Мещанский и Замоскворецкий суды Москвы признали 12 членов нашей партии виновными по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции") и назначили им наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток. Еще одну активистку партии оштрафовали на 3 тыс. рублей, так как у нее двое несовершеннолетних детей, и по закону ее нельзя подвергнуть наказанию в виде ареста", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службах Мещанского и Замоскворецкого судов ТАСС подтвердили, что рассмотрели протоколы в отношении 13 членов "Другой России" по ст. 19.3, но не смогли сообщить результат, сославшись на то, что заседания по этим делам об административном правонарушении завершились поздно вечером из-за ложных сообщений о минировании.

В ночь на вторник 11 членов партии были доставлены в наручниках в отдел полиции из столичного офиса "Другой России", откуда полицейские также забрали оргтехнику, аппаратуру и символику партии. Еще двое членов партии были задержаны позднее.

В понедельник суд арестовал еще троих активистов партии "Другая России Э. В. Лимонова" за акцию в московском метро. 8 января Анастасия Питонова, Павел Хороших и Даниил Верменич прикрепили к поезду метро на станции "Алма-Атинская" Замоскворецкой линии баннер "На Северный Казахстан". Они были задержаны, на них был составлен протокол по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Замоскворецкий суд столицы признал их виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение полицейскому") и назначил наказание в виде 10 суток административного ареста каждому.