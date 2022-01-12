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Пандемия COVID-19

Гейтс заявил, что распространение COVID-19 пойдет на спад после вспышки омикрон-штамма

Распространение штамма в той или иной стране оказывает серьезное давление на ее систему здравоохранения, подчеркнул основатель корпорации Microsoft
Основатель корпорации Microsof Билл Гейтс AP Photo/Mark Schiefelbein
Описание
Основатель корпорации Microsof Билл Гейтс
© AP Photo/Mark Schiefelbein

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Широкое распространение омикрон-штамма коронавируса может повлечь за собой снижение числа заражений и переход COVID-19 в разряд сезонных заболеваний. Такое мнение озвучил во вторник основатель корпорации Microsof Билл Гейтс, отвечая в Twitter на соответствующий вопрос.

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Гейтс подчеркнул, что распространение омикрон-штамма в той или иной стране оказывает серьезное давление на ее систему здравоохранения. "Большинство тяжелых случаев заболевания придется на невакцинированных людей", - отметил он. При этом он подчеркнул, что благодаря варианту "омикрон" у многих выработается иммунитет к коронавирусу, который будет держаться по меньшей мере на протяжении года.

"Как только в той или иной стране пройдет вспышка заражений омикрон-штаммом, в течение года там будет наблюдаться снижение числа заражений, и COVID-19 можно будет лечить как сезонный грипп", - считает Гейтс. "Рано или поздно мы можем прийти к тому, что нам нужно будет раз в год прививаться от коронавируса", - считает он. По мнению Гейтса, на данный момент предпосылок к появлению более заразного штамма инфекции нет, но исключать возможности его возникновения не следует.

В декабре 2021 года эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове выразила надежду, что пандемии коронавируса будет положен конец в 2022 году. В свою очередь в женевской штаб-квартире организации в эксклюзивном комментарии для ТАСС заявили, что несмотря на появление омикрон-штамма коронавируса, отличающегося более высокой скоростью распространения, чем другие штаммы, к середине 2022 года реально достичь поставленной цели - провести вакцинацию не менее 70% населения во всех странах мира.

Теги
Гейтс, БиллПандемия COVID-19
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