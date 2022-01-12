Краснов заверил, что прокуратура будет эффективно отстаивать интересы России

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор Игорь Краснов поздравил прокуроров с 300-летием российской прокуратуры и заверил, что надзорное ведомство будет и впредь эффективно отстаивать интересы России.

"Сегодня органы прокуратуры являются надежной опорой российской государственности. Уверен, что, имея за плечами 300-летний опыт работы, прокуроры всегда будут стоять на страже закона и успешно решать поставленные задачи любого уровня сложности. Поздравляю с праздником. Мы будем и впредь эффективно отстаивать интересы России, общества и наших граждан", - отметил генпрокурор в своем поздравлении.

Он добавил, что заслуги работников прокуратуры достойно признаны и оценены на самом высоком государственном уровне. "Как не раз подчеркивал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, прокуратура должна оставаться оком государства за соблюдением интересов граждан и страны в целом", - сказал Краснов.

Генпрокурор отметил, что у надзорного ведомства замечательное наследие. "Сегодня прежде всего хотел бы обратиться к тем, кто долгие годы его сохранял, - к нашим ветеранам. Именно вашими усилиями развивался прокурорский надзор. И я хочу заверить, что заложенное вами сохраняется и преумножается нынешним поколением прокурорских работников", - сказал он.

Прокуратура как абсолютно новый для России институт была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I. Как заметил Краснов, благодаря реформам Петра Великого Россия заявила о себе как о сильной державе на мировой арене, а прокуратура стала одним из драйверов петровских реформ, гарантом неукоснительного исполнения его указов.