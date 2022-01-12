Пункты обогрева направят в Темрюкский район Кубани из-за похолодания

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Подвижные пункты обогрева утром в среду направятся на территорию Темрюкского района Краснодарского края из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"На 09:00 12.01.2022 спланированно выдвижение на территорию муниципального образования Темрюкский район (130 км автодороги А-290 в районе ст. Тамань) подвижных пунктов обогрева Главного управления и 11-го пожарно-спасательного отряда в составе 10 человек и пять единиц техники", - говорится в сообщении.

В Краснодарском крае ожидается резкое похолодание на 10-12 градусов, мокрый снег, сильный ветер и гололед. Также синоптики прогнозируют ухудшение видимости до 500-1000 метров.