Прокуроры выявили более 74 тыс. нарушений законов в сфере лесопользования

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские прокуроры выявили за полтора года свыше 74 тыс. нарушений законов в сфере лесопользования. По материалам проверок возбуждено около 2 тыс. уголовных дел, рассказал "Известиям" начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Генеральной прокуратуры России Антон Головин.

"Средний объем незаконных рубок лесных насаждений ежегодно превышает 1 млн куб. м. Но сегодня на первый план выходят хищения под видом заключения незаконных договоров аренды лесных участков либо их продления, выполнения санитарно-оздоровительных мероприятий, создания мнимых инвестиционных проектов", - сказал Головин.

Также он отметил, что нередко в теневой оборот вовлекается древесина, заготовленная с отступлениями от разрешительной документации. Антон Головин дополнил, что вопрос декриминализации лесной сферы является одним из приоритетных направлений прокурорского надзора.

"В целом принятые во взаимодействии с иными органами государственной власти меры способствовали снижению в текущем году (предварительно на 30%) уровня нелегальной заготовки древесины", - добавил он.

По информации прокурора, ежегодно правоохранительные органы выявляют и регистрируют более 20 тыс. преступлений, связанных с незаконным использованием природных ресурсов. "Большая часть экологической преступности (54%) касается незаконных рубок лесных насаждений (12,2 тыс.) и незаконной добычи водных биологических ресурсов (6,6 тыс.). Фактов незаконной охоты в среднем выявляется около 1,7 тыс.", - отметил Головин.