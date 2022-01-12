В Приморье прооперировали истощенного тигренка с травмой челюсти

ВЛАДИВОСТОК, 12 января. /ТАСС/. Специалисты прооперировали истощенного тигренка с сильным обморожением и травмой нижней челюсти, которого местный рыбак нашел на берегу реки в Приморье. В дальнейшем хищника, возможно, вернут в дикую природу, если швы благополучно заживут, и травмы не будут доставлять дискомфорта, сообщила в среду пресс-служба центра "Амурский тигр".

"Истощенный тигренок с сильным обморожением и травмой нижней челюсти был спасен службой охотничьего надзора Приморского края и доставлен в центр реабилитации накануне новогодних праздников. Ветеринарам удалось стабилизировать его состояние, а врачи, проведя сложную хирургическую операцию, дали малышу шанс на полноценную жизнь и, возможно, даже на возвращение в дикую природу. <...> Тигренка обнаружил местный рыбак на берегу реки в Анучинском районе Приморского края. Человек поспешил сообщить о находке в охотнадзор, инспекторы оперативно прибыли на место и изъяли хищника из дикой природы", - сообщила пресс-служба.

Тигренок оказался самкой в возрасте 4-5 месяцев. Внешний осмотр показал, что она сильно истощена, у нее обморожен кончик хвоста и морда, на ней образовался некроз тканей, была травмирована нижняя челюсть. Осмотр, который провели врачи ветеринарной клиники "Ника" в центре реабилитации в селе Алексеевка, показал, что на нижней челюсти произошло полное отмирание мышечной и кожной тканей.

"Характер травм и их состояние позволили нам достаточно точно смоделировать картину того, что произошло в лесу. В поисках пищи тигренок, оставшись без матери, скорее всего столкнулся с собакой и в ходе конфликта получил прокусы мягких тканей морды. Из-за истощения в лютые морозы не смог себя согреть и получил обморожения травмированных тканей и хвоста. Сильное обморожение привело к некрозу тканей", - сообщил генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, которого процитировала пресс-служба.

Врачи сразу купировали отмерший кончик хвоста и обработали обмороженный участок на нижней челюсти, последующее лечение проходило в два этапа. Сначала специалистам было необходимо стабилизировать состояние тигренка, так как при поступлении он весил всего 20 килограммов при норме в 30-40 килограммов, был сильно истощен и ослаблен. Серьезного хирургического вмешательства, которое требовалось для лечения тканей челюсти, и последующей реабилитации он мог просто не пережить. Был проведен курс антибиотиков и обеспечено спецпитание.

Спустя несколько дней состояние тигрицы начало улучшаться, за последующую неделю она набрала 10 килограммов, стала больше двигаться и проявлять здоровую реакцию дикого хищника на человека. Операцию по восстановлению мышечной ткани на нижней челюсти провели с привлечением врача Владивостокской клинической больницы №2 Никиты Верещака и ассистента Андрея Продана, которые год назад здесь же, в центре реабилитации делали операцию тигренку по кличке Росомаха. Врачи провели операцию методом перемещения кожного лоскута, она длилась 2,5 часа и по мнению врачей прошла успешно. "Если швы благополучно заживут, и перенесенная травма не будет доставлять хищнице дискомфорта, то, возможно, тигрицу в будущем удастся вернуть в дикую природу", - говорится в сообщении.