Более 35 тонн грузов доставят в единственный населенный пункт на Командорских островах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 января. /ТАСС/. Теплоход "Василий Завойко" везет из Петропавловска-Камчатского более 35 тонн грузов и девять пассажиров в единственный населенный пункт Командорских островов - село Никольское. Судно не могло выйти из порта с 15 декабря из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"После долгой непогоды судно "Василий Завойко" с продовольствием, товарами первой необходимости и пассажирами ушло в село Никольское Алеутского округа. Регулярный рейс должен был состояться еще 15 декабря, но в связи с неблагоприятными погодными условиями загруженное судно стояло в порту Петропавловска-Камчатского. На судне находятся 37 тонн грузов и девять пассажиров", - говорится в сообщении.

Подход теплохода в населенный пункт ожидается в среду. В новогодние праздники в магазинах Никольского наблюдался дефицит продуктов.

Никольское - село на Командорских островах, в котором проживают около 800 человек.