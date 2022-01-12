Аэропорт на Камчатке в праздники обслужил более 17,5 тыс. пассажиров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 января. /ТАСС/. Главный аэропорт Камчатки в длинные новогодние выходные обслужил более 17,5 тыс. пассажиров, что почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"В период новогодних праздников с 31 декабря по 9 января аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) обслужил более 17,5 тыс. пассажиров, что на 9,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Самыми напряженными днями работы авиаузла стали 5 и 8 января, когда услугами главного аэропорта Камчатки воспользовались более 2,6 тыс. и 2,4 тыс. человек соответственно. Москва и Владивосток возглавили рейтинг самых популярных авиамаршрутов.