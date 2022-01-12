Доступ к проводному и мобильному интернету в Нур-Султане не прерывался более суток

НУР-СУЛТАН, 12 января. /ТАСС/. Доступ к проводному интернету, который периодически отсутствовал в Нур-Султане на протяжении последних нескольких дней, возможен без существенных перебоев уже более суток. При этом, как передает корреспондент ТАСС, в интернет можно выйти и посредством мобильных сетей.

Выход в интернет в городе возобновился во вторник около 06:30 по местному времени (03:30 мск) и с того времени не прерывался, за исключением нескольких краткосрочных сбоев. Они, по всей видимости, были связаны с возросшей нагрузкой на сеть в целом.

10 января в Нур-Султане временно был возобновлен отсутствовавший несколько дней доступ к мобильному интернету. С 23:00 (20:00 мск) до 07:00 (04:00 мск) в столице действует комендантский час в связи с введенным ранее в стране режимом чрезвычайного положения.