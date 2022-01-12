Первые проекционные пешеходные переходы появились в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 12 января. /ТАСС/. Проекционные пешеходные переходы впервые установили в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

"Выполнены работы по дооснащению нерегулируемых пешеходных переходов проекторами, воспроизводящими дорожную разметку на проезжую часть. Данные устройства смонтированы на переходах через улицу Запарина, на Уссурийском бульваре в районе улицы Вострецова, а также в переулке Студенческом - в районе "Платинум Арены" (спортивно-зрелищный комплекс - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Проекционные переходы в первую очередь устанавливаются там, где случались наезды на пешеходов и отмечается низкая видимость "зебры", рассказал заведующий сектором управления дорог и внешнего благоустройства Николай Жираков. "Данные проекторы воспроизводят разметку на любую поверхность, включаются ближе к сумеркам. Ее видно даже при выпадении осадков. Также они подсвечивают пешеходов в темное время суток", - сказал он.

На дооборудование системами переходов и их подключение было потрачено 1,5 млн рублей из муниципальной казны. Если устройства зарекомендуют себя положительно в зимний период и во время дождливой погоды, их будут устанавливать и далее. Планируется, что проекционные переходы будут появляться вблизи социальных учреждений.