Малайзия хочет восстановить бескарантинные поездки с Индонезией и Таиландом

СИНГАПУР, 12 января. /ТАСС/. Власти Малайзии планируют установить с Индонезией и Таиландом механизмы бескарантинных поездок для вакцинированных жителей. Об этом пишет в среду газета The Star со ссылкой на старшего министра, министра обороны Хишамуддина Хуссейна.

"Министр транспорта Ви Ка Сион и генеральный секретарь МИД Мухаммад Шахрул Якоб проинформировали правительство о ситуации вокруг "коридора для вакцинированных путешествий" с Сингапуром, также были озвучены предложения по дальнейшему расширению подобного механизма", - указал чиновник.

По его словам, Минтранс и внешнеполитическое ведомство "заинтересованы в увеличении списка государств, с которыми можно установить "коридоры", в первую очередь это Индонезия и Таиланд". Однако, как признал Хишамуддин, "это будет зависеть от ситуации вокруг распространения коронавируса и в Малайзии, и в других странах".

Подобный механизм, который освобождает путешественников от обязательного карантина, Куала-Лумпур установил только с Сингапуром. Однако сингапурские власти из-за распространения омикрон-штамма в одностороннем порядке приостановили до 20 января продажу билетов на самолеты и международные автобусы в рамках "коридора для вакцинированных путешествий".