Индийский эксперт считает, что омикрон-штамм "практически невозможно остановить"

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 января. /ТАСС/. Штамм "омикрон" коронавируса "практически невозможно остановить", однако данный его вариант более мягкий, чем "дельта". Об этом заявил в среду известный индийский врач-эпидемиолог, председатель Научно-консультативного комитета Национального института эпидемиологии при Индийском совете медицинских исследований Джаяпракаш Мулиил.

"Мы имеем дело с совсем другим вирусом. Он намного мягче, чем [штамм] "дельта", но, как вы все знаете, дело не только в этом - его практически невозможно остановить", - сказал эпидемиолог в эфире телеканал NDTV.

Он добавил, что ревакцинация, которая началась в Индии, не остановит быстрое распространение этого варианта вируса. "Разницы нет - инфицирование произойдет. Это произошло во всем мире независимо от этого (ревакцинации)", - отметил Мулиил.

Эпидемиолог также подчеркнул, что, несмотря на угрозу широкого распространения этого варианта инфекции, она "больше не вызывающая страх болезнь", поскольку более мягкая и гораздо реже приводит к госпитализации. "Это болезнь, с которой мы можем справиться", - добавил он.

В настоящее время в Индии наблюдается резкий рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией - за последние сутки в стране, по данным министерства здравоохранения и благосостояния семьи, отмечено 194 720 новых инфицированных, сутками ранее сообщалось о примерно 168 тыс. заболевших. При этом 26 декабря прошлого года, когда начал отмечаться рост числа заболевших, в стране было зафиксировано всего 6 987 новых случаев заражения. Штамм "омикрон" официально выявлен у 4 868 инфицированных, но далеко не во всех случаях пробы заразившихся отправляют на секвенирование генома вируса.