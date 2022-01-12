В США почтили память погибших в Северной Каролине летчиков из СССР и Канады

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Сотрудники представительства Министерства обороны России в США приняли во вторник участие в церемонии, посвященной памяти летчиков из Советского Союза и Канады, которые погибли во время Второй мировой войны в штате Северная Каролина. Об этом сообщается на странице в Facebook посольства России в Вашингтоне.

Речь идет об участниках проекта "Зебра" - секретной программы, в рамках которой советские пилоты проходили подготовку в Северной Каролине, а также осуществлялись поставки американских самолетов-амфибий в СССР. Авиатехнику принимали на гидроаэродроме в Элизабет-Сити военнослужащие авиагруппы специального назначения из Советского Союза. При перегоне этих самолетов в двух авиакатастрофах погибли 11 советских летчиков.

Один из экипажей погиб, когда самолет "Номад" врезался в 1944 году в скалы на северном побережье Норвегии. Вторая катастрофа произошла 11 января 1945 года. Морской патрульный бомбардировщик (летающая лодка) "Каталина" - при взлете ночью с гидроаэродрома Элизабет-Сити упал в реку Пасквотанк. Как отмечается в сообщении посольства, тогда погибли четыре советских летчика и один канадский. Их память почтили спустя 77 лет после этой авиакатастрофы.

Участники проекта "Зебра" с лета 1944 года осуществили из США в СССР поставки 160 американских самолетов-амфибий. Гриф секретности с этой программы в России был снят в 2007 году, в США - в 1994 году.