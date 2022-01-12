В Москве завершили благоустройство территории возле вокзала "Восточный"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территории, прилегающей к новому вокзалу "Восточный". Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время работы по благоустройству возле вокзала "Восточный" завершены, для пассажиров организованы комфортные подходы и подъезды к транспортному объекту. В рамках проекта обустроены новые пешеходные маршруты от автобусных остановок и жилых домов к вокзалу", - сказал Бирюков.

Он добавил, что в ходе реализации концепции построена новая подъездная дорога протяженностью 700 м от Амурской улицы к "Восточному". Ширина ее проезжей части составляет семь метров, что позволяет запустить маршруты общественного транспорта.

"В рамках благоустройства территории линии электроснабжения убрали под землю, проложили систему ливневой канализации, выполнили работы по ремонту и устройству дорожного покрытия, обустроили комфортные тротуары. Под эстакадой Северо-Восточной хорды сделали большое парковочное пространство с охраной и видеонаблюдением, весной там поставим велобокс для хранения велосипедов", - сказал он.

По его словам, для обеспечения безопасности пешеходов и пассажиров в районе вокзала "Восточный" установили 26 новых фонарей с энергосберегающими светильниками.