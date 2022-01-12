Москвичи пожертвовали более 13,5 млн рублей через сервис mos.ru в 2021 году

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Жители Москвы пожертвовали более 13,5 млн рублей через благотворительный сервис на mos.ru в 2021 году. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В 2021 году пользователи перечислили более 13,5 млн рублей в благотворительные организации, подключенные к специальному сервису на портале mos.ru. Средний платеж составил 338 рублей", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова, развитие сервиса помогло заинтересовать темой благотворительности еще больше москвичей.

"Если в начале 2021 года пользователи переводили в адрес благотворительных организаций чуть более 400 тыс. рублей в месяц, то к концу года сумма платежей в месяц превысила 4,7 млн рублей", - сказал он.

В конце 2021 года число пользователей благотворительного сервиса mos.ru достигло более 19,5 тыс. Для сравнения - в начале прошлого года сервисом пользовались около 3,5 тыс. человек. Одно из ключевых преимуществ сервиса в том, что горожане могут быть уверены - пожертвованные деньги пойдут туда, куда они их направляли. Все благотворительные организации ежеквартально предоставляют отчеты о работе.

Для удобства пользователей в 2021 году благотворительный сервис стал доступен в официальном мобильном приложении портала mos.ru "Моя Москва". Он находится в разделе "Мои платежи".

Благотворительный сервис mos.ru заработал в октябре 2020 года. Он был создан столичным департаментом информационных технологий совместно с комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы при поддержке Общественной палаты города. Сейчас к сервису подключено 60 столичных благотворительных организаций, которые оказывают системную и адресную помощь различным группам детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья или попавшим в сложную жизненную ситуацию, а также гуманитарную помощь и поддержку приютам для бездомных животных. У каждой организации есть отдельная страница, где пользователи могут узнать о направлениях ее деятельности. За месяц к сервису присоединяются около пяти новых организаций.