Фотоловушки впервые зафиксировали дальневосточного леопарда за Транссибом

ВЛАДИВОСТОК, 12 января. /ТАСС/. Впервые в истории изучения дальневосточного леопарда фотоловушки зафиксировали этого редкого хищника за Транссибирской железнодорожной магистралью, сообщила пресс-служба Амурского филиала WWF России.

"Впервые в истории изучения дальневосточный леопард зафиксирован на фотоловушки за Транссибом. Дальневосточный леопард попался на фотоловушки WWF России и фотографа Игоря Метельского в охотхозяйстве "Северная" в Надеждинском районе Приморского края. Животное, вероятнее всего, пересекло урбанизированную долину реки Раздольной, Транссибирскую магистраль и вышло в историческую часть ареала в южном Сихотэ-Алине", - говорится в сообщении.

Так как фиксация произошла несколько раз за короткое время, можно предположить, что животное было недалеко от своей добычи, на видео слышен предупреждающий свист пятнистого оленя. В ближайшее время планируется обследование этой территории для сбора дополнительной научной информации.

Ключевыми местами обитания дальневосточного леопарда является территория юго-западной части Приморского края по границе с Китаем, в пределах Хасанского, Надеждинского, Уссурийского районов, и небольшой участок Северной Кореи, ограниченный отрогами Восточно-Манчжурских гор. В нацпарке "Земля леопарда" ТАСС пояснили, что это событие подтвердило предположения ученых о миграции леопардов на восток. "Фотоловушки, установленные в Надеждинском районе, зафиксировали самца пятнистого хищника. Уникальность открытия в том, что это место - самая восточная и самая дальняя от ядра популяции точка регистрации леопарда в современной истории исследований", - сообщили в нацпарке.

Фотографии впервые достоверно подтвердили, что эти дикие животные преодолевают главные препятствия, отделяющие леопардов от дальних уголков их исторической "родины" - федеральную трассу Владивосток - Хабаровск и Транссибирскую железнодорожную магистраль. Нацпарк уже почти 10 лет ведет интенсивную природоохранную работу по сохранению леопарда, в том числе принимает меры против браконьерства и лесных пожаров. "Увеличение дикой популяции и появление леопарда в таких удаленных местах говорит об эффективности данных мер. Природа откликается на заботу: леопардов становится больше, и они даже возвращаются на территории, на которых их не видели десятилетиями", - подчеркнул директор "Земли леопарда" Виктор Бардюк, которого процитировали в нацпарке.

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка планеты. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 диких особей этого хищника. Зверь находился на грани исчезновения. Однако создание национального парка "Земля леопарда" и его эффективная работа позволили значительно увеличить популяцию.