Делегация Роскосмоса возложила цветы к могиле Королева у Кремлевской стены

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Делегация Роскосмоса, которую возглавил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, возложила цветы к могиле конструктора Сергея Королева в память о 115-летии со дня его рождения, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии также приняли участие исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов, космонавт Олег Новицкий и другие представители отрасли.

Затем делегация возложила цветы к могиле первого космонавта Юрия Гагарина, которая также находится у Кремлевской стены.

Сергей Королев - инженер-конструктор, основоположник отечественной космонавтики. 12 января исполняется 115 лет со дня его рождения. Он руководил созданием первых советских баллистических ракет, пилотируемых космических кораблей. Созданная Королевым и изготовленная на куйбышевском авиазаводе № 1 (ныне - самарский РКЦ "Прогресс") модификация ракеты Р-7 в 1957 г. вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли, а в 1961 г. на модификации был выведен первый космический корабль с человеком на борту.