В Новосибирске в сентябре планируют ввести в эксплуатацию первую за 10 лет станцию метро

НОВОСИБИРСК, 12 января. /ТАСС/. Компания ООО "СпецТрансСтрой" выиграла конкурс на четвертый, финальный этап строительства первой за 10 лет станции метро "Спортивная" в Новосибирске. Планируемый срок введения объекта в эксплуатацию - сентябрь 2022 года, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"ООО "СпецТрансСтрой" выиграло конкурс на четвертый этап строительства станции метро "Спортивная". Контракт заключен. Планируемая дата завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ - 30 июня 2022 года. Планируемая сдача объекта в эксплуатацию - 1 сентября 2022 года", - сообщили в пресс-службе.

На реализацию работ в рамках четвертого этапа будет выделено 631,2 млн рублей. Пропускная способность строящейся станции на первый период эксплуатации - 26 тыс. человек в сутки, или 9,5 млн человек в год, расчетный - 32 тыс. чел. в сутки, или 11,68 млн человек в год.

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций. Последняя из них "Золотая Нива" была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. С 2019 года строится новая станция - "Спортивная", сдача которой приурочена к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Половина средств пойдет на строительство самой спортивной площадки, остальная часть - на станцию метро "Спортивная".