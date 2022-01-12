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Пандемия COVID-19

Голикова назвала данные о спаде заболеваемости ковидом в России "не совсем реалистичными"

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Данные о спаде заболеваемости ковидом в России "не совсем реалистичны", поскольку снижается охват тестированием - Голикова.

Уровень охвата тестированием на ковид снизился в 66 регионах России.

В ближайшее время в регионы дополнительно поставят 3 млн тест-систем на коронавирус.

Сейчас, по ее словам, уже поставлено 810 тыс. тест-систем в 25 регионов РФ.

"В ближайшее время, прямо вот совсем, планируется поставить три миллиона тест-систем, сейчас уже поставлено 810 тысяч тест-систем в 25 регионов страны", - сказала она.

Теги
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