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Путин: "Спутник V", судя по всему, эффективнее других вакцин работает против "омикрона"

"Спутник V", судя по всему, эффективнее других вакцин работает против "омикрона" - Путин.

Пандемия COVID-19
Голикова заявила о неизбежности нового подъема заболеваемости ковидом в России
Вице-премьер указала на важность принятия мер по сдерживанию распространения инфекции
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