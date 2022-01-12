МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал активнее проводить углубленную диспансеризацию для переболевших ковидом, назвав недостаточными текущие показатели по этому направлению.

"Хочу еще раз подчеркнуть необходимость все-таки проведения дополнительной углубленной диспансеризации для людей, которые переболели коронавирусной инфекцией", - сказал глава государства на совещании с членами правительства в среду.

Он напомнил, что в 2021 году было запланировано, что такой возможностью воспользуются почти 9,5 млн человек, однако прошли через процедуры восстановления здоровья менее 2 млн человек.

В связи с этим глава государства призвал "к этому не то чтобы вернуться, а заняться этим поактивнее".