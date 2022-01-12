ПсковГУ и АСИ в 2022 году откроют российско-белорусскую "Точку кипения"

ПСКОВ, 12 января. /ТАСС/. Ведущий вуз Псковской области - Псковский государственный университет (ПсковГУ) - вместе с Агентством стратегических инициатив (АСИ) откроет в 2022 году первую в стране российско-белорусскую "Точку кипения", в которой будут проходить обучение студенты двух стран. Они будут создавать совместные стартап-проекты в сфере IT-технологий и социального предпринимательства, сообщил ТАСС проректор по инновационному и цифровому развитию ПсковГУ Сергей Куклев.

"Одна из наших стратегических задач - способствовать укреплению сотрудничества РФ и Белоруссии. И здесь при поддержке АСИ мы в 2022 году откроем первую в стране российско-белорусскую "Точку кипения". Мы ориентированы на совместные проекты и подготовку стартапов в социальной политике и в сфере технологического предпринимательства. Наиболее вероятная сфера - IT-технологии, мы сейчас выстраиваем партнерство с Национальным исследовательским технологическим университетом "МИСиС" в части их центра искусственного интеллекта и анализа данных, и именно это будет одним из треков, который будем развивать через точку кипения", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что "Точка кипения" будет иметь международный формат, она откроется на базе ПсковГУ. Кроме российских и белорусских студентов точку кипения смогут использовать местные предприниматели, специалисты в области волонтерства, а также любые общественные организации, которым для работы и проведения мероприятий требуется коворкинг-пространство.

"Это уникальный проект. Тем более что в Псковской области пока в принципе нет ни одной "Точки кипения". Мы создадим открытое пространство, и в нем будет два типа активности. Наша программа будет ориентирована на участие российской и белорусской стороны - это 60% рабочего времени точки кипения. А 40% времени - это мероприятия, которые приходят в эту "Точку кипения" со стороны. Мы наполним ее мероприятиями, которые готовят студентов с участием индустриальных партнеров под разработку технологических и социальных проектов, которые потом будут реализованы либо у нас, либо на белорусской стороне, либо это будут совместные стартап-проекты", - пояснил проректор ПсковГУ.

"Точки кипения" создаются при поддержке Платформы НТИ по поручению АСИ. В них ученые, бизнесмены, госслужащие, общественники и студенты могут делиться опытом, итогами работы, совместно прорабатывать новые модели развития.