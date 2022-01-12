В Медвежьегорске сдали строившийся с 2018 года ФОК

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 января. /ТАСС/. Завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в карельском городе Медвежьегорске. Спортивный объект, сроки сдачи которого откладывались с 2019 года, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"Акт приемки уже подписан, администрация Медвежьегорского района выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. После постановки на кадастровый учет здание ФОКа будет передано в собственность района, тогда его можно будет использовать по назначению. Вся процедура займет около трех месяцев", - говорится в сообщении.

ФОК еще предстоит оснастить спортивным оборудованием. Работы планируется завершить до марта. В помещении том числе установят баскетбольный щит, перегородку для спортзала с электроприводом и тренажеры.

Медвежьегорский ФОК начали строить в 2018 году по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта РФ" на 2016-2020 годы и аналогичной республиканской программе в рамках подготовки к празднованию 100-летия республики. С первым подрядчиком, обязавшимся сдать объект до 1 июля 2019 года, договор был расторгнут, новый контракт с петербургским застройщиком был заключен летом 2019 года, после чего сроки окончания работ перенесли на 2020 год, но и они не были соблюдены, с подрядчиком снова расторгли соглашение.

В начале 2021 года готовность объекта оценивали в 63%. Тогда власти заявили, что для завершения работ потребуется дополнительно 50 млн рублей. Планировалось, что проект закончат до конца 2021 года.