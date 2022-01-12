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В ближайшие дни циклон накроет большую часть территории Хабаровского края

Возможны нарушения в работе ЖКХ

ХАБАРОВСК, 12 января. /ТАСС/. Циклон принесет снег и ветер на большую часть территории Хабаровского края 13 и 14 января, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По информации ФГБУ "Дальневосточное УГМС", в связи со смещающимся циклоном и действием фронтальных разделов в период с 13 по 14 января на большей территории края ожидается снег от небольшого до умеренного, усиление ветра по долинам рек местами (Комсомольский, Солнечный, Амурский МР) до 15-20 м/с, на побережье Татарского пролива (Советско-Гаванский, Ванинский МР) - до 20-25 м/с", - говорится в распространенном релизе.

Из-за ухудшения погодных условий повышаются риски отключения источников энергоснабжения, перехлеста и обрыва проводов. Также возможны нарушения в работе объектов ЖКХ. Может осложниться обстановка на дорогах, метеоусловия могут привести к нарушениям в движении авиатранспорта, работы паромной переправы Ванино - Холмск, соединяющей Сахалин с материком.

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