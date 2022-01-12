Вакцина "Спутник Лайт" будет доступна в Казахстане с 20 января

НУР-СУЛТАН, 12 января. /ТАСС/. Жители Казахстана смогут пройти ревакцинацию российским препаратом от коронавируса с 20 января. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"На сегодня по стране обеспечено достаточное количество вакцин, можно получить как первичную вакцинацию, так и ревакцинацию. В регионах страны доступны такие вакцины, как QazVac, Vero Сell от компании Sinopharm, Pfizer для детей, беременных и лиц старше 60 лет. С 20 января 2022 года для ревакцинации будет доступна вакцина "Спутник Лайт", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, объем поставки российского препарата в Казахстан составил 150 тыс. доз.

В Казахстане 1 февраля приступили к вакцинации населения от коронавируса "Спутником V", произведенным в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы российской вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 26 апреля в республике началась иммунизация местным препаратом QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm.

В начале июня в страну поступила первая партия препарата CoronaVac производства китайской фирмы Sinovac Biotech в объеме 500 тыс. доз. 15 июля Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Министерство здравоохранения Казахстана зарегистрировало однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт". В начале августа в республику поставили 1 млн доз препарата Vero Сell. 10 ноября в страну поступила первая партия вакцины от коронавируса Comirnaty производства Pfizer и ее германского партнера BioNTech.