Полуденный выстрел в Петербурге посвятили 300-летию российской прокуратуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в среду посвятили 300-летию российской прокуратуры. Выстрел из пушки произвел заместитель прокурора города Алексей Мещерский, гильза от снаряда с памятной гравировкой станет экспонатом в музее прокуратуры Санкт-Петербурга.

С профессиональным праздником и юбилеем ведомства работников прокуратуры поздравил губернатор города Александр Беглов. "Высочайший указ об учреждении должностей генерал-прокурора, обер-прокурора и прокуроров при коллегиях вышел 12 января 1722 года - через два месяца после провозглашения Российской империи. Новый орган сразу стал важнейшим звеном в системе управления сильного и могущественного государства", - сказал он.

Беглов подчеркнул, что за 2021 год работниками прокуратуры в Петербурге рассмотрено более 150 тыс. обращений. "Это свидетельствует о росте доверия к этому институту власти", - отметил глава города.

Сегодня в органах российской прокуратуры трудится около 50 тыс. работников.

Полуденный выстрел, по которому большинство петербуржцев привычно сверяют часы, существует в Санкт-Петербурге более 150 лет. Традицию переняли из Европы, она связана с тем, что Петербург был основан как крепость и морской порт. Первые пушечные выстрелы давали еще при Петре I, но повседневным явлением в жизни города они стали лишь при Александре II. В России пушечные выстрелы дают также в Кронштадте и Севастополе.