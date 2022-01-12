В Подмосковье в 2021 году построили девять внебюджетных школ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Около 10 школ почти на 8 тыс. мест построили и ввели в эксплуатацию в Московской области в 2021 году за счет внебюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

"По итогам работы в 2021 году в Московской области построили и ввели в эксплуатацию 9 школ на 7 990 мест в шести муниципальных образованиях. Образовательные учреждения построены в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что новые школы появились в Люберцах, Балашихе, Мытищах, Одинцове и Черноголовке.

Ранее министерство сообщало, что по итогам 2021 года благодаря привлечению внебюджетных средств в регионе появилось 18 детских садов.