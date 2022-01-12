Главным редактором Glamour Россия стала Оксана Смирнова

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Новым главным редактором Glamour Россия назначена Оксана Смирнова, она сменила на этом посту Иляну Эрднееву. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе издательского дома Conde Nast.

"Conde Nast Россия объявляет о назначении Оксаны Смирновой главным редактором Glamour Россия. Иляна Эрднеева решила оставить этот пост спустя четыре года и сосредоточиться на других проектах", - рассказали в пресс-службе.

Смирнова пришла в Conde Nast в 2012 году на должность младшего редактора сайта GQ.ru, спустя год была назначена старшим редактором, а в 2015 году - шеф-редактором сайта GQ. В 2019 году покинула Conde Nast и руководила проектами в социальных сетях компании Mercury. С 2020 года работала в универмаге украшений Poison Drop.

"Оксана Смирнова - один из талантливейших редакторов, с кем мне доводилось работать, и это замечательно, что Оксана возвращается в нашу семью. Оксана всю профессиональную жизнь занималась онлайн-медиа, и ее редакционное видение поможет нам увеличить мультимедийное вещание, охваты и заметность Glamour Россия", - отметила президент и генеральный директор Conde Nast Россия Анита Гиговская, слова которой привели в пресс-службе.