Коллективный иммунитет к ковиду в Калининградской области достиг 73%

КАЛИНИНГРАД, 12 января. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Калининградской области составляет 73% с учетом вакцинированных и переболевших. Об этом ТАСС сообщили в среду в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Уровень коллективного иммунитета к новому коронавирусу в области составляет 73%. Это вакцинированные и переболевшие", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за инфекцией, на 11 января в области привиты 573 287 человек при населении чуть более 1 млн. Полный курс иммунизации прошли 551 164 жителя. В общей сложности в регион поступило 754 074 комплекта доз вакцины. Целевой показатель вакцинации - 80% взрослого населения региона.

Ранее заместитель министра здравоохранения области Наталия Берездовец сообщала, что в 25 организациях области открыты 32 стационарных пункта вакцинации от коронавируса. Дополнительно работают 28 мобильных пунктов. Также задействованы 29 мобильных бригад медиков, которые выезжают по коллективным заявкам на предприятия и оказывают услуги по вакцинации пожилым людям, чтобы не подвергать их риску при посещении лечебных учреждений.

В области действует система QR-кодов о вакцинации для посещения общественных мест, в том числе предприятий общепита, торгово-развлекательных и торговых центров, фитнес-центров, организаций культуры и кинотеатров, органов госвласти, а также для заселения в гостиницы. В регионе введен масочный режим в общественных местах и транспорте.

На 10 января в Калининградской области выявлено 83 625 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 80 459 пациентов, умер 1 331 человек, под медицинским наблюдением - 1 430 человек. В регионе развернута 1 391 койка для пациентов с ковидом и пневмонией в 19 лечебных учреждениях, из них 112 - с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Занято 1 094 койки, из них 54 - с ИВЛ.