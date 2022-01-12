В Казани начали писать рукописный Коран к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией

КАЗАНЬ, 12 января. /ТАСС/. Профессиональный каллиграф приступил к написанию первой суры Священной Книги "Фатихи" в мечети "Кул Шариф" в Казани в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана.

"Опыт подготовки рукописного мусхафа в современном мире существует в КСА, Турции, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте, Катаре, Ливии, Марокко и Пакистане. Теперь за такую наработку взялись в Казани. Специалистам предстоит для точного и безошибочного написания тех или иных слов обращаться к первоисточникам, научным исследованиям, перепроверять каждую букву и огласовку", - сообщили в ДУМ Татарстана.

Рукописный Коран предположительно будет готов через два года - на создание одной страницы уходит два дня.

При работе над мусхафом во избежание канонических ошибок казанские специалисты будут опираться на труды Мусы Бигиева "Тасхих ресми хат" и Шигабутдина Марджани "Фаваид аль-Мухимма", в которых также описана методология составления мусхафа. Помимо правильного и художественного написания слов и букв в мусхафе, важно помнить и об их разборчивости, так как читатели-неарабы могут не понять арабскую вязь.

Основным исполнителем проекта выбран казанский каллиграф Артур Писаренко - ученик известного хаттата, основателя и директора Центра арабской каллиграфии и исламских искусств "Ан-Намир аль-Мухаттат" при РИИ Рамиля Насыбуллова. Также к работе в качестве консультанта привлечен всемирно известный мусульманский ученый из Дубая, богослов, потомок пророка Мухаммада шейх Маъмун ар-Рави. Кроме того, в состав комиссии включены специалисты из других регионов России и зарубежных стран.