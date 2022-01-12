Глава Минераловодского округа Перцев ушел с поста по состоянию здоровья

ПЯТИГОРСК, 12 января. /ТАСС/. Глава Минераловодского округа Ставропольского края Сергей Перцев ушел со своего поста из-за ухудшения состояния здоровья, о своем решении он сообщил в среду в Instagram.

"Сегодня я покидаю пост главы Минераловодского городского округа. Решение это досталось мне тяжело, но было оно необходимым. Так случилось, что год назад я серьезно переболел новой коронавирусной инфекцией, которая, к сожалению, не прошла для организма бесследно", - сообщил Перцев.

Он отметил, что в настоящее время специалисты не могут сказать, сколько времени ему потребуется на восстановление после болезни. "Но, уверяю вас, я буду делать все возможное, направлять все свои силы на достижение этой цели. Хочу поблагодарить всех жителей Минераловодского округа, с кем мы в последние шесть лет меняли облик города и поселений. Спасибо вам за ваше небезразличие и желание сделать нашу малую родину лучше", - написал Перцев.

В пресс-службе администрации ТАСС сообщили, что до проведения конкурса на замещение должности главы исполняющим обязанности назначен Дмитрий Городний, ранее занимавший пост первого заместителя главы администрации Минераловодского городского округа.

В 2014 году Перцев был назначен на должность заместителя главы администрации города Минеральные Воды, а в 2015 - избран депутатами главой Минераловодского городского округа.