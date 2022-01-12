Число коек в Югре для больных COVID-19 сократили на четверть с конца декабря

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 января. /ТАСС/. Чуть более 1 тыс. коек развернуто в больницах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил ТАСС директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

По данным властей Югры, на 21 декабря 2021 года в 14 инфекционных госпиталях было развернуто 1 424 койки для больных ковидом, из которых было занято 986.

"Развернуто 1 059 коек [для пациентов с коронавирусной инфекцией]", - сказал собеседник агентства.

По данным департамента здравоохранения Югры, на лечении в больницах находятся около 650 человек с коронавирусом. Накануне губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба сообщила, что количество граждан, болеющих COVID-19 в тяжелой форме, в ХМАО снижается, что свидетельствует об эффективности принимаемых противоэпидемических мер.

О ситуации в Югре

За все время в ХМАО, по данным регионального оперативного штаба на 12 января, 97,3 тыс. человек заболели ковидом, 92,1 тыс. пациентов выздоровели, 2 070 умерли.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 1 февраля 2022 года подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца января 2022 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.