В МККК назвали затяжной конфликт на Украине причиной гуманитарного кризиса в регионе

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Непрекращающийся конфликт на Украине является причиной тяжелых гуманитарных последствий, говорится в заявлении директора Управления Международного Комитета Красного Креста (МККК) по оперативной деятельности Доминика Штилхарта.

"Украина может снова стать главной темой дня, но она никогда не переставала быть основной темой для людей, страдающих от боевых действий. Мы поддерживаем сотни тысяч людей, живущих вблизи линии соприкосновения, которые регулярно страдают от перебоев в доступе к медицинской помощи, продовольствию, воде, отоплению и электричеству, а также к образованию, социальным услугам и возможностям получения средств к существованию", - отметил директор управления МККК. Он также подчеркнул, что "тысячи людей, мирных жителей и участников боевых действий, были убиты, ранены, задержаны или разлучены со своими близкими", а сотни людей до сих пор ищут своих пропавших без вести близких.

"Гражданское население и инфраструктура, обеспечивающие предоставление основных услуг, должны быть сохранены, семьи должны иметь возможность видеть и поддерживать друг друга, а с задержанными необходимо обращаться гуманно в соответствии с требованиями международного гуманитарного права во всех вооруженных конфликтах", - заключил Штилхарт.

В Донбассе с конца февраля 2021 года, несмотря на действие дополнительных мер по контролю за перемирием, возобновились интенсивные перестрелки. Ситуация обострилась после захвата 13 октября украинскими силовиками офицера представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В ДНР и ЛНР подчеркивают, что Киев целенаправленно провоцирует эскалацию конфликта.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.

Международный комитет Красного Креста в 2021 году передал в Донецкую народную республику строительные материалы для восстановления 800 домов, поврежденных в результате обстрелов. Вместе с тем помощь республикам Донбасса на постоянной основе оказывает и МЧС России. Первый гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донбасс в августе 2014 года. С тех пор автоколонны МЧС доставили для жителей Луганской и Донецкой народных республик более 100 тыс. тонн гуманитарной помощи.