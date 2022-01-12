Песков: Путин принимает участие в работе штаба по борьбе с ковидом в ежедневном режиме

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принимает участие в работе штаба по борьбе с ковидом ежедневно на протяжении двух лет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, это нельзя предположить", - сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли предположить, что глава государства возьмет в свои руки работу по борьбе с распространением омикрон-штамма коронавируса.

"Он [Путин] и так постоянно принимает участие в работе штаба, эта работа ежедневная, уже на протяжении двух лет, поэтому ничего большего здесь сделать просто невозможно. Есть опыт, есть надвигающаяся волна, есть понятная и очевидная ситуация в европейских странах, в Северной Америке. И есть понимание того, что неизбежно эта волна придет и к нам, и есть указание по мобилизационным действиям на этот счет", - заявил Песков.