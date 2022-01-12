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Парламент Ирана одобрил переброску воды из Оманского залива в глубь территории

Агентство Mehr не привело подробности проекта

ТЕГЕРАН, 12 января. /ТАСС/. Меджлис (парламент) Ирана одобрил план переброски воды из Оманского залива во внутренние районы провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщило в среду агентство Mehr.

Реализация плана по опреснению и перекачке морской воды поручена министерствам энергетики, торговли, промышленности и шахт. Подробности проекта пока не приводятся.

Последние годы обширные районы Ирана все больше страдают от нехватки пресной воды, что неоднократно приводило к протестам населения. Такие проблемы, возникали, например, в середине прошлого года в провинции Хузестан на юге страны, где властям пришлось обеспечивать население водой с помощью автоцистерн. Похожая ситуация наблюдалась в минувшем ноябре в центральной провинции Чехармехаль и Бахтиария. Причины - продолжительная засуха, увеличивающееся потребление воды в результате развития объектов промышленности и сельского хозяйства.

Использование опресненной морской воды уже давно широко применяется в районах Ирана на побережье Персидского залива. Но пока не шло речи о переброске воды во внутренние области. Неоднократно выдвигались планы крупномасштабной перекачки во внутренние районы Ирана опресненной воды Каспийского моря.

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