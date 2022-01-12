В Саратовской области почти 3,3 тыс. жителей прошли обучение за год в рамках нацпроекта

ТАСС, 12 января. Центры занятости населения Саратовской области организовали в 2021 году по национальному проекту "Демография" обучение почти 3,3 тыс. человек, трудоустроив 2,6 тыс. из них. Об этом сообщается в среду на сайте правительства региона.

"В 2021 году в рамках проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" почти 3,3 тыс. жителей области прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование. Свыше 2,6 тыс. граждан из числа обучившихся уже трудоустроено", - говорится в сообщении.

Обучение смогли пройти безработные, люди старшего возраста и женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста. Базой стали Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, Саратовский архитектурно-строительный колледж.

"Благодаря нацпроекту саратовцы осваивали такие востребованные на региональном рынке труда профессии, как бухгалтер, кадровик, риелтор, дизайнер интерфейсов и интерьеров, веб-дизайнер, СММ-специалист, копирайтер, контент-менеджер, секретарь-администратор, оператор котельной, электрослесарь", - отмечается в сообщении министерство труда и социальной защиты Саратовской области.

В планах на 2022 год значится обучение свыше 2,4 тыс. жителей Саратовской области по проекту "Содействие занятости". Получить профессию за счет бюджетных средств смогут жители региона в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста, а также молодежь в возрасте до 35 лет, относящаяся к категориям, испытывающим трудности при поиске работы.

Нацпроект "Демография" включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Нацпроекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.