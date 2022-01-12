В Госдуме считают, что полного локдауна из-за "омикрона" не будет

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Полный локдаун из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон" власти вводить не будут, однако определенные ограничительные меры возможны. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в среду.

"В определенной степени можно сказать уверенно, что полного локдауна, конечно, не будет, но те или иные ограничительные мероприятия, конечно, возможны. Но опять-таки, я говорю, что сама по себе пандемия, с "омикроном" связанная, быстро нарастает, но она, как показывает зарубежный опыт, все-таки так же быстро и сходит на нет", - отметил Хубезов в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, сегодня сложно судить о том, насколько опасным окажется штамм "омикрон" и какие меры для ограничения его распространения понадобятся, так как "никто не знает на самом деле, как все будет происходить". "Если мы будем иметь в разы большее количество заболевших, то в принципе не исключаю и такой вариант (введения дополнительных ограничительных мер - прим. ТАСС)", - подчеркнул Хубезов.

Он также отметил, что при существенном росте числа зараженных новой коронавирусной инфекцией больницы будут в большей степени переориентированы на борьбу именно с ней. "В этом плане, безусловно, в определенной степени помощь может ограничиваться, плановая помощь", - допустил Хубезов.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. Как в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в России выявлено порядка 698 случаев заражения штаммом "омикрон". Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что число случаев заражения штаммом "омикрон" в России за новогодние праздники выросло втрое, до 305.