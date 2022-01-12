Эксперты: детокс и digital-туры станут новыми турнаправлениями в Арктике после пандемии

МУРМАНСК, 12 января. /ТАСС/. Новыми направлениями арктического туризма после пандемии станут детокс-туры и digital-туризм. Такое мнение высказали ученые Института экономических проблем имени Г.П. Лузина Кольского научного центра (КНЦ) РАН в своем исследовании "Актуальные аспекты развития туризма в регионах Европейского севера России и Западной Арктики", сообщили в среду в КНЦ РАН.

"В пандемийный и постпандемийный периоды необходимо уделить особое внимание развитию активных видов природного и экотуризма в немноголюдных местах, индивидуальным и семейным турам, автомобильному и велотуризму. Среди новых направлений северного туризма после снятия ограничений станут детокс-туры и digital-туризм", - говорится в сообщении.

Как уточняют ученые, детокс-туртерапия - это отдых, совмещенный с очищением организма от вредных токсинов крупных мегаполисов в экологически чистых малолюдных местах Севера. "Digital-туризм - эксклюзивный турпродукт с цифровыми технологиями. Имеет перспективу также развитие инновационного вида экологического отдыха - плоггинга ("мусорных забегов"), получившего широкое развитие в странах Скандинавии", - отмечают они.

Кольский научный центр (КНЦ) РАН издал книгу "Актуальные аспекты развития туризма в регионах Европейского севера России и Западной Арктики" научного сотрудника Института экономических проблем имени Г. П. Лузина Эдуарда Грушенко и инженера-исследователя Евгении Лисуновой, посвященную актуальным аспектам развития туризма в регионах Европейского Севера России и Западной Арктики. Авторы рассмотрели проблемы туризма Мурманской, Архангельской, Вологодской областей и Карелии, а также архипелага Шпицберген и национального парка "Русская Арктика", организованном на архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, и предложили пути их решения.