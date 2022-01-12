Заболеваемость коронавирусом в Курской области выросла на 15%

КУРСК, 12 января. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусом в Курской области после новогодних праздников выросла на 12-15%, сообщил в среду на заседании оперштаба региона замгубернатора области Андрей Белостоцкий.

"Идет на 12-15% увеличение заболеваемости [коронавирусом]. Мы это предполагали, после каникул происходит увеличение заболеваемости. Количество пациентов на лечении незначительное по сравнению с тем, чтобы было три месяца назад - у нас было более 10 тыс. пациентов на лечении, сейчас это 2 620 пациентов под медицинским наблюдением", - сказал Белостоцкий.

По словам Белостоцкого, к 12 января в Курской области не зафиксировали появление омикрон-штамма коронавируса. При этом власти региона, предполагая рост заболеваемости коронавирусом в Курской области, подготовили кадровый резерв совместно с Курским государственным медицинским университетом, в ближайшее время планируется увеличить охват населения ПЦР-тестированием.

С начала пандемии в Курской области выявили 82 793 случая заражения коронавирусом, 2 095 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе ввели режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. К 12 января в Курской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 642 тыс. человек. Регион достиг 84% от плана по вакцинации населения.