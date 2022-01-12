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В многоквартирном доме одного из поселков КЧР обезвредили мину времен войны

Снаряд обнаружили у пенсионера, который около трех лет назад нашел его во время уборки территории детского сада и забрал домой

ЧЕРКЕССК, 12 января. /ТАСС/. Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в одной из квартир поселка Нижний Архыз Карачаево-Черкесии. Специалисты вывезли снаряд на окраину поселка и ликвидировали, рассказали журналистам в среду в пресс-службе МВД по КЧР.

"11 января в дежурную часть МО МВД России "Зеленчукский" поступила информация от начальника отдела полиции поселка Архыза Карачаево-Черкесии о том, что к нему обратилась 47-летняя жительница п. Нижнего Архыза и сообщила, что обнаружила в квартире своего пожилого отца предмет, внешне похожий на боеприпас. Пенсионер рассказал дочери, что около трех лет назад обнаружил опасную находку во время уборки территории детского сада п. Нижнего Архыза и забрал домой", - говорится в сообщении.

Сотрудники МО МВД России "Зеленчукский" прибыли по адресу, где находился боеприпас, эвакуировали жителей многоэтажного дома и оцепили территорию. Специалисты Росгвардии региона, осмотрев предмет, установили, что это мина времен Великой Отечественной войны.

Военнослужащие саперной роты войсковой части переправили снаряд на окраину поселка, после чего уничтожили его.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
Пандемия COVID-19
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