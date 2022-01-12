В многоквартирном доме одного из поселков КЧР обезвредили мину времен войны

ЧЕРКЕССК, 12 января. /ТАСС/. Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в одной из квартир поселка Нижний Архыз Карачаево-Черкесии. Специалисты вывезли снаряд на окраину поселка и ликвидировали, рассказали журналистам в среду в пресс-службе МВД по КЧР.

"11 января в дежурную часть МО МВД России "Зеленчукский" поступила информация от начальника отдела полиции поселка Архыза Карачаево-Черкесии о том, что к нему обратилась 47-летняя жительница п. Нижнего Архыза и сообщила, что обнаружила в квартире своего пожилого отца предмет, внешне похожий на боеприпас. Пенсионер рассказал дочери, что около трех лет назад обнаружил опасную находку во время уборки территории детского сада п. Нижнего Архыза и забрал домой", - говорится в сообщении.

Сотрудники МО МВД России "Зеленчукский" прибыли по адресу, где находился боеприпас, эвакуировали жителей многоэтажного дома и оцепили территорию. Специалисты Росгвардии региона, осмотрев предмет, установили, что это мина времен Великой Отечественной войны.

Военнослужащие саперной роты войсковой части переправили снаряд на окраину поселка, после чего уничтожили его.