Штамм "омикрон" выявили в двух астраханских семьях

АСТРАХАНЬ, 12 января. /ТАСС/. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен в двух астраханских семьях, заболевшие находятся на амбулаторном лечении под наблюдением участковой службы. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы Астраханской области.

"Заражение новым штаммом коронавируса "омикрон" подтверждено в двух астраханских семьях. Заболевшие находятся на амбулаторном лечении, под наблюдением участковой службы. Состояние пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Астраханской области Александра Буркина, вакцинация - единственный способ избежать заражения, а штамм "омикрон" выявляется в том числе и у детей.

"Омикрон" уже в Астрахани. Я бы хотел, чтобы вы как можно быстрее позаботились о себе. В Астрахани выявлено уже два случая заражения штаммом "омикрон". Им болеют в том числе и дети. В этом году мы фиксируем и грипп, и сложно предсказать, как они будут взаимодействовать. Вакцинация и соблюдение санитарных мер - наше главное оружие против коронавируса", - цитирует пресс-служба главу регионального Минздрава.

Как отметил в своем Instagram губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, один из случаев заболевания штаммом коронавируса "Омикрон" зафиксирован у ребенка. "Один из пациентов - это подросток 14 лет. Завтра проведем оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, где подробно обсудим сложившуюся в области обстановку и перспективы. Ситуация осложняется крайне высокой контагиозностью выявленного штамма. В мире не придумано другого способа избежать тяжелого развития болезни, кроме вакцинации", - написал глава региона.

По данным на 12 января, за период прививочной кампании в регион поступило 471 250 доз вакцины "ГамКовидВак", 102 080 доз "Спутник Лайт", 40 360 доз вакцины "Эпиваккорона" и 9 630 доз вакцины "Ковивак". Сейчас в регионе вакцинированы более 450 тыс. жителей области, что составляет свыше 70% от плана иммунизации.