На Украине из полиции из-за низкой зарплаты уволились в 2021 году свыше 13 тыс. человек

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Более 13 тыс. человек уволились в прошлом году из рядов Национальной полиции Украины, в том числе из-за низких зарплат.

"В 2019 году уволились 13 300 человек. В 2020 году - 10 589 человек. В 2021 году - 13 321. <...> Из 13 тыс., ушедших в прошлом году, полицейских - почти 9 500. Другие - это свободный наем, госслужащие", - сказал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в опубликованном в среду интервью украинскому изданию "Цензор.нет".

По его словам, в большом количестве следователи и спецназовцы уходят в Госбюро расследований (ГБР) или Бюро экономической безопасности (БЭБ). "И я не имею права держать их здесь. Они все равно уйдут, потому что там зарплата в разы больше", - сказал Клименко.

Глава полиции отметил, что с 2019 года по 2021 год бюджет Национальной полиции не менялся. Сейчас у полицейских самая низкая зарплата среди сотрудников правоохранительных органов. Средняя зарплата украинского полицейского, по словам Клименко, на 15% меньше, чем у гражданских лиц.

В 2022 году ситуация должна немного измениться, пообещал глава Нацполиции. Он сообщил, что выделено дополнительно 1,02 млрд гривен (примерно $363 млн), которые позволят повысить на 10% зарплату части сотрудников. "Если быть точным - это около 44 тыс. личного состава, то есть менее 40% персонала. Но, поскольку нам кабинет министров обещает выделить дополнительные средства, ситуация в целом поменялась", - считает Клименко.

Угроза протестов

В начале этого года полицейские Украины пригрозили руководству МВД акциями протеста, а в некоторых регионах уже начались "тихие забастовки" среди патрульных - они выезжают только на экстренные вызовы. Кроме низких зарплат, полицейских возмущает невыплата большинству сотрудников надбавок за работу в условиях пандемии, а также 13-й зарплаты - ежегодной доплаты на оздоровление и за особые условия труда.

Зарплата украинских полицейских составляет от 10 до 14 тыс. гривен (от $370 до $512), что ниже средней зарплаты по стране.

Вопрос о повышении зарплаты полицейским был основным в начале реформы МВД в 2015 году, ее обещали поднять до $1 тыс. в месяц. Однако обещания выполнены не были. Требование повысить зарплату полицейским в реестре электронных петиций президенту Украины подписали уже более 26,8 тыс. человек. Так как она преодолела отметку в 25 тыс. подписантов, теперь ее должен рассмотреть глава государства.

В Нацполиции Украины служат 119 тыс. полицейских и 11 тыс. гражданского персонала.