В Петербурге в течение года отремонтируют около 80 км дорог

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Планы дорожного ремонта в Санкт-Петербурге на 2022 год включают работы на 46 городских улицах, предполагается обновить около 80 км дорог. Об этом сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"В 2022 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Петербурге планируется отремонтировать порядка 46 городских улиц. <...> Всего в 2022 году планируется отремонтировать и привести в нормативное состояние порядка 80 км дорог. Общая стоимость работ составит более 4,5 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Наиболее значимыми объектами ремонта в Смольном назвали участок Пулковского шоссе протяженностью около 9 км от Волхонского шоссе до границы с Гатчинским районом Ленинградской области, улицу Маршала Казакова от проспекта Маршала Жукова до улицы Доблести протяженностью 5,72 км, проспект Большевиков от улицы Коллонтай до Дальневосточного проспекта протяженностью 5,12 км.

Пресс-служба привела слова губернатора Петербурга Александра Беглова о том, что город продолжит улучшать состояние дорог в рамках нацпроекта.

"В прошлом году Петербург впервые присоединился к нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Благодаря финансовой поддержке федерального центра в 2021 году город выполнил обязательства по нацпроекту в полном объеме - в нормативное состояние приведено 73% городских дорог. К 2024 году доведем этот показатель до 85% и будем его поддерживать до 2030 года", - процитировала губернатора пресс-служба.

В 2021 году на реализацию нацпроекта Петербург получил 1 млрд рублей из федерального бюджета. В нормативное состояние привели 41 объект общей протяженностью более 125 км.