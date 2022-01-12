В Вологодской области направят 3,8 млрд рублей на стройку и ремонт медучреждений

ВОЛОГДА, 12 января. /ТАСС/. Власти Вологодской области направят в 2022 году почти 3,8 млрд рублей на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение медицинских учреждений, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Для создания оптимальной инфраструктуры с этого года начнется строительство трех важных объектов здравоохранения - нового здания филиала городской поликлиники №3 в Вологде, здания поликлиники №7 в Череповце и лечебного корпуса ЦРБ в Верховажье. Всего на строительство, капитальный ремонт, приобретение медицинского оборудования в 2022 году будет направлено почти 3,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В условиях пандемии в прошлом году регион получил значительную помощь от федерального центра. Деньги были направлены на проведение капитальных ремонтов 64 объектов здравоохранения и на приобретение 547 единиц медицинского оборудования. В 2021 году в регионе началась масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках ее направления по обновлению автопарка в гаражи центральных районных больниц поступило 118 автомобилей.

"Большая работа проведена и по замене зданий сельских ФАПов. Это 10 современных объектов, возведенных с нуля. Однако мы понимаем, что кроме медучреждений в отдаленные районы области требуются квалифицированные кадры. Поэтому губернатором озвучено предложение готовить по целевым направлениям и фельдшеров ФАПов. Студенты медколледжей могут заключать договоры и получать дополнительную стипендию от области", - привела пресс-служба слова первого заместителя губернатора, председателя правительства Антона Кольцова.

В прошлом году восемь медучреждений региона стали опорными для оказания необходимой помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. К концу 2021 года удалось стабилизировать ситуацию и начать процесс перевода ряда отделений в прежний режим работы. С 27 декабря в медсанчасти "Северсталь" в Череповце начался прием пациентов в отделения пульмонологии, гастроэнтерологии, кардиологии и неврологии. С 1 января аналогичные изменения произошли в городской больнице №1 Вологды, где открылись по профилю отделения кардиологии и пульмонологии. При условии стабильной эпидситуации сможет заработать отделение гастроэнтерологии и хирургия.

"Сейчас в регионе сформирован комфортный запас коечного фонда для пациентов с ковидом. В распоряжении Вологды 605 мест, Череповца - 600 и в Великом Устюге - 80. Мы все понимаем, как важно, чтобы вологжане получали качественное и своевременное лечение. Процесс перепрофилирования запущен, но он потребует не только времени, но и ответственного отношения к ситуации самих вологжан. Необходимо набирать темпы вакцинации после новогоднего затишья. Мы не должны допустить новой волны, когда нам в экстренном порядке придется разворачивать дополнительные места в больницах", - сказал Кольцов.