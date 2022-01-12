Курские власти продлили связанные с COVID-19 ограничения в регионе

КУРСК, 12 января. /ТАСС/. Власти Курской области на очередном заседании оперштаба региона в среду приняли решение продлить действующие в связи с пандемией коронавируса ограничения, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Оперштабом принято решение продлить все действующие в регионе коронавирусные ограничения и усилить контроль за их соблюдением", - говорится в сообщении.

Как отметил на заседании оперштаба главный санитарный врач региона Олег Климушин, действующие ограничения по ковиду сохранятся до особого распоряжения. В Курской области введен масочный режим при посещении общественных мест, ограничена наполняемость залов в учреждениях культуры, спорта, ковид-сертификаты необходимо предъявлять при посещении спортивных матчей, культурных мероприятий, заведений общепита.

"Прорабатывается вопрос экспресс-тестирования [на наличие коронавируса] на дому пациентов с подозрением на ОРВИ и тех, кто живет в квартире с больным. Проводить тестирование на коронавирус будут участковые врачи, которые приходят на вызов", - добавили в пресс-службе.

С начала пандемии в Курской области выявлено 82 793 случая заражения коронавирусом, 2 095 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. К 12 января в Курской области первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 642 тыс. человек. Регион достиг 84% от плана по вакцинации населения.