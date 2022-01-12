Сильный ветер и мороз ожидаются 13 января в большинстве регионов ЦФО

ТАСС, 12 января. Похолодание, ветер порывами до 18 м/с, а также снегопады ожидаются 13 января во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Смоленской, а также Ярославской областях, местами столбик термометра опустится до минус 30 градусов. Об этом сообщили в среду в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) и в областных управлениях МЧС.

"По данным Ярославского гидрометцентра с 18 часов 12 января 2022 года до 18 часов 13 января 2022 года по Ярославской области и городу Ярославлю ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с, местами умеренный снег, по северу области сильный снег, метель, ночью в отдельных районах сильный мороз - минус 30 градусов. На дорогах местами гололедица, снежные заносы", - говорится в экстренном предупреждении от ГУ МЧС по Ярославской области.

В Ивановской области объявлено штормовое предупреждение, в регионе ожидается сильный снег, порывы ветра будут достигать 20 м/с. "Температура воздуха в четверг может достигать 23 градусов мороза", - сообщили в Ивановском ЦГМС. В Костромской области также прогнозируется снег, в отдельных районах метель. По данным спасателей, местами порывы ветра составят 12-17 м/с, ночью в регионе похолодает до минус 27 градусов.

Снегопад продолжится во Владимирской области, в ночь на 13 января в регионе ожидается до 20 градусов мороза. Для привлечения дополнительных сил к расчистке улиц от снега главам муниципалитетов рекомендовано обратиться к начальникам гарнизонов ВС Министерства обороны РФ. В Рязани, где в начале недели выпала половина месячной нормы осадков, ночью ожидается до 15 градусов мороза с порывами ветра до 18 м/с и небольшой снег.

В Воронежской области местами похолодает до 23 градусов мороза, ожидается снег. Резкий перепад температур прогнозируют синоптики в Смоленской области - ночью в регионе похолодает до 24 градусов мороза, днем температура воздуха поднимется до 0 - минус 2 градусов. Ожидается снег, порывы ветра будут доходить до 17 м/с.