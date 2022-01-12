Только 22% от числа привитых жителей Астраханской области составляют люди старше 60 лет

АСТРАХАНЬ, 12 января. /ТАСС/. Люди старше 60 лет составляют только 22% от общего числа привитых от коронавируса жителей Астраханской области, низкие темпы вакцинации среди данной возрастной группы приводят к тяжелым формам заболевания, в том числе с летальным исходом. Информацию озвучили на совещании с главными врачами областных лечебных учреждений, сообщила в среду пресс-служба главы региона.

"За 11 дней нового года от коронавирусной инфекции скончались более 50 астраханцев старше 60 лет. Жители Астраханской области данной возрастной категории неохотно делают прививки - всего 22% от общего числа вакцинированных (100 404 человека). И этих цифр недостаточно для обеспечения эффективной защиты от вируса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что категория людей старше 60 лет находится в зоне особого риска развития осложнений, таких как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации.

По данным пресс-службы, в Астраханской области уровень вакцинации составляет 59% от общей численности взрослого населения (73,5% от плана).

В регионе продолжает расти количество заболевших. Как отметил на совещании министр здравоохранения региона Александр Буркин, показатели заболеваемости COVID-19 могут еще увеличиться в связи с появлением нового штамма "омикрон", который является более заразным, имеет ускоренное течение и быстрое проявление симптомов. Он добавил, что "в достижении коллективного иммунитета важную роль играет не только количество привитых, но и скорость: чтобы не дать инфекции шанса пробить защиту, вакцинироваться необходимо единовременно".

По данным на 12 января, в Астраханской области вакцинировались от коронавируса 453 063 человека, полный курс иммунизации прошли 386 553 жителя региона. За минувшие сутки зафиксировали 136 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в области зарегистрировали 82 890 случаев заражения COVID-19, умерли 2 512 человек. В ковид-стационарах проходят лечение 706 человек, свободным остается 21% коечного фонда, на амбулаторном лечении находятся 2 710 человек.