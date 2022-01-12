В Петербурге с 17 января продлят трассы нескольких автобусных маршрутов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Автобусные маршруты № 326 и № 328 будут продлены во Фрунзенском и Колпинском районах Петербурга с 17 января. Об этом сообщила в Telegram-канале в среду пресс-служба городского организатора перевозок.

"Автобусы № 326 от остановки "Метро "Купчино" будут следовать по улицы Олеко Дундича, Будапештской улицы, Малой Балканской улицы до конечной остановки "Загребский бульвар". Остальная трасса маршрута не меняется", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на территории Колпино будет продлен автобусный маршрут № 328. Он будет следовать от остановки "Колпино, вокзал" по улице Труда, Соборной улице, бульвару Свободы, проспекту Ленина, улице Братьев Радченко, Финляндской улице до конечной остановки у Комбината строительных материалов. Остальная трасса маршрута останется неизменной.

Кроме того, в городском комитете по транспорту сообщили, что с 15 июля начнет работу новый автобусный маршрут № 216А. Он пройдет от станции метро "Старая Деревня" мимо "Беговой" по Приморскому шоссе до Сестрорецка. Маршрут № 216 от станции метро "Беговая" до Курортной улицы в Сестрорецке будет значительно усилен.

Ранее в комитете по транспорту сообщили, что с 1 апреля 2022 года будет запущен первый этап изменений маршрутной сети: 864 новых современных автобуса выйдут на 97 маршрутов, из них 24 - новые "социальные" трассы, в которых будут действовать все проездные билеты, включая льготные.