Аэропорт Краснодара временно закрыли из-за сильного снегопада

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Аэропорт Краснодара закрыт до 01:00 мск 13 января из-за сильного снегопада. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аэропорта.

Утром сообщалось, что режим повышенной готовности введен в 19 муниципальных образованиях Краснодарского края в связи с ухудшением погоды.

"В связи с усилением ливневого снегопада в районе аэропорта, налипанием снега, ухудшением видимости и необходимостью расчистки взлетно-посадочной полосы аэропорт Краснодара закрыт до 01:00 [13 января]", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержаны три рейса на вылет, два рейса ушли на запасные аэродромы. Рейс "Уральских авиалиний" из Москвы (Домодедово) отправлен на запасной аэродром в Сочи, рейс авиакомпании Utair из Сочи отправлен в Анапу.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю добавили, что из-за ухудшения погоды в готовность приведена техника повышенной проходимости. Также на трассе А-290 в Темрюкском районе превентивно развернут пункт обогрева. Кроме того, в пресс-службе администрации города Краснодара сообщили, что сотрудники ОГИБДД управления МВД России по городу Краснодару будут контролировать движение спецтехники по уборке снега. При необходимости, в том числе при пробках на дорогах, будут задействованы патрульные машины.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае ожидается резкое похолодание на 10-12 градусов, мокрый снег, сильный ветер и гололед, также синоптики прогнозировали ухудшение видимости до 500-1000 м. Сейчас на территории края действуют четыре экстренных предупреждения, связанные с очень сильными осадками в виде дождя и мокрого снега, лавиноопасностью, подъемом уровня рек до опасных явлений.