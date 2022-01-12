В Калмыкии откроют стационарную лабораторию для ПЦР-тестирования на COVID-19 для детей

"В конце этой недели мы откроем новую лабораторию для проведения ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию для детей на базе детского медцентре имени Манджиевой в Элисте. Ее мощность - около 400 ПЦР-исследований в сутки, благодаря чему мы сможем полностью закрыть потребности всего детского населения региона. На создание лаборатории направлено порядка шести млн рублей из республиканского бюджета", - сказал министр.

ЭЛИСТА, 12 января. /ТАСС/. Новая стационарная лаборатория для проведения ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию откроется в конце недели в одном из ведущих лечебных учреждений Калмыкии - детском медицинском центре имени Манджиевой, ее мощность полностью закроет потребности в ПЦР-исследованиях для детей. Об этом ТАСС в среду сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

Сейчас ПЦР-исследования для детей проводятся на базе лабораторий в республиканской и инфекционной больницах, а также мобильной лаборатории в детском медцентре. Появление в республике новой лаборатории позволит при необходимости делать до двух тыс. ПЦР-исследований для детей в сутки. Это очень важно в преддверии новой волны коронавирусной инфекции, обусловленной новым штаммом COVID-19 - "омикроном", пояснил он.

"Пока "омикрон" в Калмыкии не зарегистрирован, но мы с его появлением прогнозируем вспышку коронавируса в детской среде. На сегодняшний день уровень заболеваемости в республике низкий - регистрируется порядка 13-15 человек в сутки. Ковидом сейчас в регионе болеют четыре ребенка в возрасте до 17 лет", - добавил министр.

О ситуации в регионе

Решением оперштаба сохраняется запрет на проведение на территории Калмыкии театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий. Исключение составляет проведение театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений в залах театров и концертных залах при условии, что число посетителей мероприятий - не более 70% от вместимости закрытого помещения, а также у них есть QR-код о вакцинации, сертификат о перенесенном ковиде или отрицательный ПЦР-тест.

С 1 декабря 2021 года в республике действуют QR-коды для посещения кафе, салонов красоты, музеев, непродовольственных магазинов площадью более 100 кв. метров. Ввели обязательную вакцинацию от коронавируса лиц старше 60 лет, работников сферы обслуживания, здравоохранения, образования, транспорта, правоохранительных органов. Прививки также обязали сделать студентов ссузов и вузов.

По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на среду в республике зарегистрировано 34 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией (плюс 15 за сутки). С начала пандемии выздоровели и выписаны 32 636 человек (плюс 18 за сутки). В ковидных госпиталях лечится 139 человек, в тяжелом состоянии 14. С начала пандемии умерли 746 человек.